Ciclismo

Giro di Norvegia - Fiorelli in fuga, ventagli e poi la vittoria in solitaria di Evenepoel: gli highlights

GIRO DI NORVEGIA - Uscito per una giornata no dal Giro d'Italia, Filippo Fiorelli cerca di mettersi in mostra in Norvegia con una bella fuga. I ventagli però animano la corsa anche in gruppo e salta Ethan Hayter, un possibile pretendente alla maglia finale. C'è però l'assalto di Evenepoel che già a 6 km dall'arrivo si sbarazza di Johannessen sul Gaustatoppen. Tappa e maglia per il belga.

00:03:41, 11 minuti fa