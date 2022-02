Jan Hirt si impone nella quinta tappa del Giro dell'Oman, con il difficile arrivo in vetta alla Green Mountain. Lo scalatore della Intermarché-Wanty-Gobert mette a segno un doppio colpo conquistando anche la maglia di leader della classifica generale. Nulla da fare per Fausto Masnada, giunto 11esimo a 1'48'', che perde dunque la possibilità di aggiudicarsi la corsa.

Masnada, una tappa conquistata in questo Tour dell'Oman Credit Foto Getty Images

Vittoria in solitaria del corridore ceco, scattato ai -3km dal traguardo. Dietro di lui il duo dell'Arkea-Samsic formato da Kevin Vauquelin a 39'' ed Elie Gesbert a 48'', mentre da rimarcare l'ottimo quarto posto del 22enne italiano Kevin Colleoni del Team BikeExchange - Jayco, arrivato al traguardo insieme a Rui Costa. In classifica generale Hirt può gestire un minuto di vantaggio su Masnada, domani l'ultima tappa con probabile arrivo in volata.

