Ciclismo

Tour di Scandinavia - Niente fuga, vince Marianne Vos, Sofia Bertizzolo 10a: gli highlights

TOUR DI SCANDINAVIA - La prima tappa si conclude in volata col successo finale di Marianne Vos che fa 243 in carriera. Gruppo compatto era in partenza e gruppo compatto è rimasto, con nessuna delle atlete che è riuscita a venir via nonostante il circuito finale. Niente da fare per la Guarischi, la Bertizzolo è la migliore delle italiane: 10a la ciclista dell'UAE.

00:02:35, un' ora fa