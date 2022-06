Ciclismo

Giro di Slovenia - Fiorelli parte troppo presto, domina Groenewegen: rivivi la volata

GIRO DI SLOVENIA - Niente da fare per Filippo Fiorelli che si lancia per la volata di Rogaška Slatina, ma fa partire lo sprint troppo presto. Chi parte coi giri giusti è Groenewegen che domina la volata odierna e si mette tutti alle spalle per la sua 61esima vittoria in carriera. 2° Taminiaux davanti a Ackermann. Poi Fiorelli, Colnaghi, Felline e Albanese. C'è anche Gazzoli che fa 10°.

00:01:06, un' ora fa