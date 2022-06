Ciclismo

Giro di Slovenia - Merlier sta per rientrare, ma Sobrero lo respinge come in una crono: Matteo decisivo per Groenewegen

GIRO DI SLOVENIA - Il gruppo Merlier sembra ormai prossimo al rientro in gruppo proprio a 10 km dall'arrivo, con Mohoric che non fa più il diavolo a quattro in testa. Ecco che Groenewegen chiama Matteo Sobrero e l'italiano va a fare l'andatura. Missione compiuta: in 3 km, il campione nazionale a cronometro respinge il gruppetto Merlier e si può andare in volata.

00:01:14, un' ora fa