Ciclismo

Giro di Slovenia - "Occhio alla curvaaaa": due corridori vanno dritti contro il marciapiede

GIRO DI SLOVENIA - Paul Wright (Mg.K Vis-Color) e Dylan Sunderland (Global 6 Cycling) non vedono la curva a destra e vanno dritti andando a sbattere per terra. Per loro fortuna non vanno contro le transenne. I corridori, comunque, ripartono nel finale della 2a tappa del Giro di Slovenia.

00:01:18, 25 minuti fa