Ciclismo

Giro di Slovenia - Pogacar vince ancora: rivivi lo sprint con Mohoric a Novo Mesto

GIRO DI SLOVENIA - Dopo il successo di Celje, Pogacar fa bis 'a casa sua' battendo questa volta Mohoric in uno sprint lunghissimo in quel di Novo Mesto. Niente da fare per il campione nazionale sloveno che, forse, è partito troppo presto per anticipare Pogacar venendo così beffato al fotofinish. 9a vittoria stagionale per Tadej che fa 10 con la classifica generale.

00:00:56, un' ora fa