Ciclismo

Giro di Slovenia - Repa 'ruba' la bianca a Tolio, Sobrero porta Groenewegen alla vittoria: gli highlights

GIRO DI SLOVENIA - Tappa molto dura, anche se alla fine è stata volata col dominio di Groenewegen. Ad un certo punto, però, Mohoric aveva spaccato il gruppo, costringendo Pogacar a rispondere subito presente per controllare sul connazionale e su Novak. Avevamo un italiano in maglia bianca, ma Tolio ha perso la leadership della classifica giovani dall'azione in fuga di Repa.

00:01:56, 10 minuti fa