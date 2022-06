Ciclismo

Giro di Slovenia - Vince Majka! Pogacar 3° ma esulta anche lui: ha già fatto il vuoto

GIRO DI SLOVENIA - Prima tappa e Tadej Pogacar fa già il vuoto sui (potenziali) rivali di classifica. Sono rimasti con lui solo il compagno di squadra Majka e Novak della Bahrain Victorious. Con l'altro sloveno in marcatura su Pogacar, ecco che Majka ne ha approfittato per andare in solitaria verso la vittoria n° 13 della sua carriera.

00:01:19, 9 minuti fa