Ciclismo, Tour of the Alps. Pello Bilbao: "Vittoria dedicata a Michele Scarponi"

TOUR OF THE ALPS - Pello Bilbao vince la tappa regina del Tour of the Alps e dedica la sua vittoria a Michele Scarponi, di cui era stato molto amico, che esattamente 4 anni fa ci lasciava. Anche tre anni fa Pello Bilbao riuscì a vincere al Tour of the Alps e come oggi dedicò un pensiero a Scarponi.

00:02:00, 40 minuti fa