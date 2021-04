Ciclismo

Tour of the Alps - Domenico Pozzovivo, un messaggio a Vincenzo Nibali: "Ti aspettiamo al Giro"

TOUR OF THE ALPS - Il corridore della Qhubeka Assos ammette di non poter essere della partita per la vittoria della corsa italo-austriaca, arrivando da un'operazione al gomito. Questo sarà tutto allenamento in vista del Giro d'Italia dove spera di ritrovare Vincenzo Nibali.

00:01:11, 22 minuti fa