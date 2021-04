Ciclismo

Tour of the Alps - Moscon come una palla di cannone: l'attacco a Innsbruck

TOUR OF THE ALPS - Con grande felicità ritroviamo Gianni Moscon che torna a vincere a distanza di quasi tre anni. Dopo 911 giorni, infatti, il corridore della Ineos Grenadiers riassopora il gusto del successo prendendosi la tappa di Innsbruck al Tour of the Alps. Ecco l'azione decisiva a -3,8 km dal traguardo.

00:01:31, 35 minuti fa