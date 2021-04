Ciclismo

Tour of the Alps - Pello Bilbao, che numero in discesa. Ko Vlasov e Yates: rivivi la volata

TOUR OF THE ALPS - Simon Yates e Vlasov se ne vanno sull'ultima salita e sembrano pronti a spartirsi la tappa di Pieve di Bono, ma non hanno fatto i conti con Pello Bilbao che rientra di gran carriera grazie ad un numero in discesa. In volata è proprio il basco a trionfare davanti al russo e al britannico. Con questa azione Bilbao diventa anche 2° della generale alle spalle di Yates.

00:02:21, 27 minuti fa