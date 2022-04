Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Geoffrey Bouchard doma i 15km del Passo Brocon: è lui primo al GPM

TOUR OF THE ALPS - Prima posizione al GPM di passo Brocon per Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), che porta a casa 6 punti della speciale classifica. Secondo posto dunque per Ben Zwierhoff (Bora-hansgrohe).

00:00:39, un' ora fa