Michelangelo, il pittore! Miguel Angel Lopez vince la quarta frazione del Tour of the Alps 2022 con arrivo sul Grossglockner. Il capitano dell’Astana calcola tutto alla perfezione, risucchia il tentativo di Pinot e trova il primo sigillo stagionale. Terzo posto per Romain Bardet, che prende 2” di abbuono e arriva a -2” in classifica generale. Maglia verde sempre sulle spalle di Pello Bilbao.

L'ordine d'arrivo

Ad

CICLISTA TEMPO 1- M. LOPEZ (ASTANA) 3h29'04" 2- T. PINOT (FDJ) +7" 3- R. BARDET (DSM) +15" 4- P. BILBAO (BAHRAIN) +15" 5- F. GALL (AG2R) +15" 6- S. QUINN (EF) +15" 7- S. BUITRAGO (BAHRAIN) +15" 8- M. LANDA (BAHRAIN) +15" 9- T. ARENSMAN (DSM) +15" 10- A. VALTER (FDJ) +15"

Tour of the Alps Le lacrime di Pinot: "Volevo voltare pagina dopo due anni di m***a" 22 MINUTI FA

Tra poco il report completo...

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1- P. BILBAO (BAHRAIN) 15h41'27" 2- R. BARDET (DSM) +2" 3- A. VALTER (FDJ) +12" 4- F. GALL (AG2R) +16" 5- P. SIVAKOV (INEOS) +16" 6- E. RUBIO (MOVISTAR) +16" 7- T. ARENSMAN (DSM) +16" 8- S. BUITRAGO (BAHRAIN) +16" 9- R. PORTE (INEOS) +16" 10- M. STORER (FDJ) +16"

Rivivi la quarta tappa on demand

Premium Ciclismo Tour of the Alps | 4a tappa 01:29:57 Replica

Tour of the Alps Pinot prova l’azione da lontano, Lopez esulta davanti a Francesco Moser: gli highlights 36 MINUTI FA