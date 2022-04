Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022, le parole di Geoffrey Bouchard: "Questa vittoria mi ricompensa di tante cose"

TOUR OF THE ALPS - "Volevamo mettere qualcuno dei nostri in fuga, in modo da tenere protetti i nostri capitani Felix Gall e Clement Champoussin che in questo periodo stanno bene e puntano alla classifica generale - spiega Bouchard -. Per buona parte dei primi chilometri sono rimasto in coda al gruppo, poi ad un certo punto sono risalito e ho seguito un attacco che si è rivelato quello giusto".

