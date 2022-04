Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Le parole di Pello Bilbao: "La squadra ha dimostrato tutta la sua forza"

TOUR OF THE ALPS - Le parole del ciclista spagnolo al termine della seconda tappa. "Ho dimostrato tutto il mio valore, il team è fortissimo. È bello vedere un campione come Mikel Landa lavorare per me".

00:01:47, un' ora fa