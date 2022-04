Ciclismo

Ciclismo, Tour of The Alps 2022 - Pello Bilbao con la pipa in bocca: rivivi la volata davanti a Bardet e Valter

TOUR OF THE ALPS - Magnifica tattica della Bahrain Victorious alla seconda tappa del Tour of the Alps: volata ritardata fino all'ultimo, ma Pello bilbao è ben piazzato e riesce a capitalizzare lo scatto finale che lo porta a qualche metro di vantaggio dal gruppo, quanto basta per alzare le braccia in srenità.

00:01:23, un' ora fa