Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022 - Pello Bilbao è un artista! Rivivi la discesa mozzafiato dello spagnolo

TOUR OF THE ALPS - Un minuto di video per riassaporare la discesa a tutto gas di Pello Bilbao durante la seconda tappa del Tour of the Alps 2022. Lo spagnolo è veramente un artista.

00:01:06, 20 minuti fa