Ciclismo

Ciclismo, Tour of the Alps 2022, quarta tappa - Thibaut Pinot ha un cuore pazzesco! Rivivi il suo attacco in 2'

TOUR OF THE ALPS - Non ha vinto, ma che cuore per Thibaut Pinot. Il francese della FDJ, a secco di successi da oltre due anni, tenta l'attacco sul Grossglockner a 10km dalla vetta e se ne va tutto solo. Grandissimo scalatore.

00:02:02, un' ora fa