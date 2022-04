Al termine di una giornata vissuta sempre al comando, la Bahrain Victorious mette la ciliegina sulla torta e trionfa nella seconda tappa del Tour of the Alps con Pello Bilbao. Lo spagnolo, dopo una discesa da capogiro, sfrutta il lavoro di Santiago Buitrago e regola Romain Bardet e Attila Valter sul traguardo di Lana. Per lui da domani anche la maglia di leader.

Tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1- P. BILBAO (BAHRAIN) 3h56'04" 2- R. BARDET (DSM) s.t. 3- A. VALTER (FDJ) s.t. 4- F. GALL (AG2R) s.t. 5- E. DUNBAR (INEOS) s.t. 6- P. SIVAKOV (INEOS) s.t. 7- E. CHAVES (EF) s.t. 8- M. LANDA (BAHRAIN) s.t. 9- R. PORTE (INEOS) s.t. 10- E. RUBIO (MOVISTAR) s.t.

Pello Bilbao con la pipa in bocca: rivivi la volata

