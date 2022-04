La furbizia di Lennard Kamna! Il tedesco della Bora vince la terza tappa del Tour of the Alps 2022, con arrivo a Villabassa, al termine di una giornata vissuta sempre in fuga. Il classe 1996, dopo le ascese di Terento e del terribile Passo Furcia, piazza la fagianata decisiva ai -900 metri e supera un formidabile Amador (2°). Pello Bilbao conferma la maglia di leader.

Quinta vittoria in carriera per Lennard Kamna

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1- L. KAMNA (BORA) 4h02'56" 2- A. AMADOR (INEOS) +3" 3- J. LASTRA (CAJA RURAL) +4" 4- N. TESFATSION (ANDRONI) +4" 5- W. BARTA (MOVISTAR) +4" 6- J. PICCOLI (ISRAEL) +4" 7- V. PRONSKIY (ASTANA) +4" 8- S. QUINN (EF) +57" 9- F. GALL (AG2R) +57" 10- P. SIVAKOV (INEOS) +57"

