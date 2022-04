Da Niederdorf/Villabassa si ripartirà nella quarta frazione, che nei primi venti chilometri non proporrà alcuna difficoltà altimetrica ma che permetterà al gruppo di lasciare l’Italia per entrare in Austria. Poco dopo, i corridori inizieranno a salire verso il GPM di Kartischer Sattel (7.3 km al 5.9%), che sarà seguito da una lunga e irregolare discesa di più di 40 chilometri, in fondo alla quale si raggiungerà la città di Kötschach. Qui, la strada punterà nuovamente all’insù per 6300 metri, che andranno a formare il semplice GPM di Gailberg Sattel (la pendenza media è solo del 4.4%), ma, dopo una breve discesa, i successivi 53 chilometri saranno sostanzialmente pianeggianti, interrotti solamente a metà strada da un paio di strappetti e dal traguardo volante di Lienz. Al termine di questo lungo tratto si arriverà così a Huben e ai piedi della salita finale di 12.4 chilometri di Kals am Grossglockner, la cui pendenza media è solamente del 4.3%. I primi 3000 metri dell’ascesa, tuttavia, saranno quelli più duri e quelli dove sarà possibile fare la differenza, dato che le pendenze supereranno anche il 10%.

Ad

Dove e quando vedere la quarta tappa

Tour of the Alps Sfiammata Lopez, sicurezza Bilbao: la danza dei big sul Furcia in 90" 2 ORE FA

La quarta tappa del Tour of The Alps sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

CHI VINCE IL TOUR OF THE ALPS? Mikel Landa Pello Bilbao Miguel Angel Lopez Pavel Sivakov Hugh Carthy Esteban Chaves Romain Bardet Thibaut Pinot Chris Froome

Il percorso

Primi chilometri quasi pianeggianti per l’inizio della 4a tappa. Superata Dobbiaco, la strada scende verso San Candido ed il confine di stato verso l’Austria e il Tirolo. Oltrepassata Sillian, il percorso vira verso il GPM di Kartischer Sattel. Si entra nella Gaital, e si lascia il Tirolo per sconfinare in Carinzia e nella vallata del fiume Gail, fino a giungere la città di Kötschach.

Da qui, la corsa affronta le rampe, non impegnative, del Gailberg Sattel, secondo GPM di giornata. Tornati in Tirolo e a Lienz, il percorso sale sui colli che circondano la città e in prossimità della stazione della funivia del Zettersfeld è collocato il traguardo volante. La resa dei conti è sui 12,5 km della salita finale verso Kals am Groβglockner: i primi 3 km sono i più impegnativi, al 9%; segue un tratto di circa 4 km pianeggianti, poi altri 3 km intorno al 6% che hanno termine a circa 2.5 km dal traguardo, che si raggiunge al termine di un nuovo tratto in falsopiano.

tappa 4 Credit Foto Eurosport

I favoriti

Il Grossglockner sarà il penultimo banco di prova per i pretendenti alla classifica generale: la salita, in sé, non è durissima, ma con il forcing giusto si possono smuovere le acque. Pello Bilbao è sempre al comando dei giochi, e la sua Bahrain sembra bella compatta e concreta. Stesso discorso per la Ineos, che potrà schierare la doppia punta Richie Porte-Pavel Sivakov. Da non sottovalutare nemmeno Einer Rubio, che sul Furcia si è comportato egregiamente, così come Attila Valter, Miguel Angel Lopez, Romain Bardet e Thymen Arensman. Più in fondo, invece, Esteban Chaves, Hugh Carthy, Michael Storer e Felix Gall.

***** Pello Bilbao, Pavel Sivakov, Romain Bardet

**** Richie Porte, Attila Valter, Miguel Angel Lopez

*** Thymen Arensman, Einer Rubio, Mikel Landa

** Hugh Carthy, Esteban Chaves, Michael Storer

* Felix Gall, Lennard Kamna

Sfiammata Lopez, sicurezza Bilbao: la danza dei big sul Furcia in 90"

Info utili

-Orario di partenza: 11:45

-Orario d'arrivo: tra le 15.15 e le 15.45

-Lunghezza: 142.4km

-Dislivello:

-GPM: Kartitscher Sattel (2a cat., km 30,5); Gailbert Sattel (3a cat., km 80,2), Grossglockner (1a cat., km 130)

Pello Bilbao: "Mi aspettavo le mosse della Ineos, ma Landa è stato fantastico"

Tour of the Alps Kamna: "Ero sicuro al 100% che fosse la tappa giusta per me" 2 ORE FA