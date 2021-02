Ciclismo

UAE Tour - Sam Bennett: "Che sensazione fare doppietta qui"

UAE TOUR - Trova il secondo successo consecutivo in volata Sam Bennett, che ringrazia la squadra per questa ennesima vittoria. Felice, ma anche stanchissimo per la volata finale. Ci sarà il tris a Abu Dhabi Breakwater?

