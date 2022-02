Ciclismo

Ciclismo, UAE Tour - Debutta Pogacar! Ganna lancia la volata a Viviani, ma vince Philipsen: gli highlights

UAE TOUR - Prima corsa World Tour della stagione e primo successo per Jasper Philipsen che tiene chiusa la porta a Groenewegen (che si lamenta) batte allo sprint Sam Bennett e il nostro Elia Viviani che ha avuto un apri-pista d'eccezione come Filippo Ganna. Nella corsa c'è anche Tadej Pogacar che cerca la prima vittoria di una classifica in questo 2022.

00:04:36, un' ora fa