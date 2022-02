Ciclismo

Ciclismo, UAE Tour - Dumoulin comincia la stagione con un buon 3° posto a crono

UAE TOUR - Dietro a Bissegger e Ganna, c'è un ottimo Tom Dumoulin che sfoggia la sua maglia di campione nazionale neerlandese a crono. 3° posto per il corridore della Jumbo Visma che paga 14'' da Bissegger. Non male per iniziare la stagione...

00:00:30, un' ora fa