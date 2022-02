Ciclismo

UAE Tour, 6ª tappa: Mathias Vacek fuga vincente e successo a Dubai. Pogacar resta leader, rivivi l'arrivo

UAE TOUR - In una tappa pianeggiante e adatta ai velocisti, il gruppo lascia andare via 6 uomini in fuga e non riesce a ricucire lo strappo prima del traguardo. Ad approfittare della disattenzione del gruppo è stato il ceco Mathias Vacek, che ha preceduto allo sprint Paul Lapeira e il compagno di squadra Dmitry Strakhov, quarto posto per Alessandro Tonelli. Per Vacek è il 1° successo.

