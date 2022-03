Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, prima tappa - Sonny Colbrelli generoso, Michael Matthews vincitore: rivivi lo sprint

VOLTA A CATALUNYA - Bellissima vittoria per il velocista della Bike-Exchange che si prende il lato destro dalla strada e batte un generosissimo Sonny Colbrelli (al rientro dopo la bronchite). L’australiano vestirà anche la maglia di leader. Terzo posto per Pacher, quarto per il nostro Andrea Bagioli e quinto per Higuita.

00:01:09, 41 minuti fa