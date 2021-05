Ciclismo

Volta Algarve - Che botta Hayter! Sfiora il guardrail: si rialza, ma che paura

VOLTA ALGARVE - Crono da dimenticare per Hayter che stava anche facendo bene nella prova di Lagoa. Passato l'intertempo, però, Hayter cade in curva non riuscendo a chiudere la traiettoria. Sfiora il guardrail, ma viene fermato da dei paletti - per fortuna - morbidi. Riesce a rialzarsi, ma ha abrasioni in tutta la parte sinistra del corpo.

00:02:20, 23 minuti fa