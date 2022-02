Ciclismo

Ciclismo, Volta Algarve - Evenepoel stravince la crono con quasi un minuto di vantaggio: Küng, Hayter, Foss e McNulty ko

VOLTA ALGARVE - Colpo doppio di Evenepol che stravince la crono di Tavira e si prende anche la maglia di leader della generale a una tappa dal termine. 58'' dati al campione europeo in carica Küng che sperava in un altro epilogo. Scivolato a più di 2 minuti, invece, Gaudu in classifica generale. Quello più vicino è Hayter a 1'06''.

00:01:18, 2 ore fa