Matevz Govekar si impone nella quarta frazione della Vuelta a Burgos 2022 e conquista il primo successo in carriera. Lo sloveno della Bahrain-Victorious vince in una volata ristretta sul traguardo di Ciudad Romana de Clunia dopo una tappa di 169 km e una fuga di quasi 150 km insieme ad altri corridori. In classifica generale non ci sono invece grandi cambiamenti e il francese Pavel Sivakov resta dunque in maglia viola alla vigilia del tappone finale (Lermas-Lagunas de Neila).

Prima vittoria in carriera per Matevž Govekar (Bahrain - Victorious)

Ad

La prima volta non si scorda: Govekar batte Retailleau, rivivi l'arrivo

Vuelta a Burgos La prima volta non si scorda: Govekar batte Retailleau, rivivi l'arrivo UN' ORA FA

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Govekar 3h36'18" 2. Retailleau s.t. 3. Goldstein s.t. 4. Serry s.t. 5. Gamper s.t. 6. Azparren s.t. 7. Mas +12" 8. Barcelò +57" 9. Hofstede +1'10" 10. Martin +1'16"

La cronaca

Si parte da Torresandino e la fuga di giornata prende forma dopo circa 20 km: a comporla ci sono Matevz Govekar (Bahrain-Victorious), Patrick Gamper (Bora-hansgrohe), lluis Mas (Movistar Team), Lennard Hofestede (Jumbo-Visma), Pieter Serry (Quick-Step), Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Dario Cataldo (Trek-Segafredo), David de la Cruz ( Astana Qazaqstan Team), Omer Goldstein (Israel-Premier Tech), Valentin Retailleau (AG2R Citroen Team), Fernando Barcelò (Caja Rural-Seguros), Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) e David Martin (EOLO-Kometa).

I 14 battistrada raggiungono anche i 4′ di vantaggio, poi, a poco meno di 40 km dal traguardo, si avvantaggiano Govekar, Mas, Serry, Goldstein, Retailleau, Azparren. I sei di testa vengono raggiunti in seguito anche da Gamper, mentre il gruppo non sembra voler spingere eccessivamente nonostante la presenza nel drappello degli inseguitori di Rivera e de la Cruz, rispettivamente a 3’18” e a 3’27” di distanza dalla maglia viola Sivakov (INEOS Grenadiers) prima della partenza odierna.

Passano i chilometri e tra i battistrada e gli inseguitori aumenta sempre di più il divario. La vittoria diventa dunque una questione tra i sette di testa. Govekar e poi Azparren provano ad anticipare la volata, ma entrambi vengono ripresi. A questo punto si arriva così in volata ed è proprio Govekar a vincere grazie a un grande scatto a 200 metri dall’arrivo. Secondo il francese Retailleau e terzo l’israeliano Goldstein. In classifica generale Rivera e de la Cruz non riescono a guadagnare abbastanza e Sivakov rimane quindi in maglia viola.

Colpo di Buitrago a Burgos, Nibali 5° dietro a Hindley: rivivi l'arrivo

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Sivakov 14h53'57" 2. Buitrago +23" 3. Guerreiro +26" 4. Geoghegan Hart +26" 5. Hindley +26" 6. Chaves +28" 7. Nibali +28" 8. Kelderman +28" 9. van Wilder +28" 10. De Plus +28"

Caduta terrificante! I ciclisti sfondano le transenne, Ballerini KO

Vuelta a Burgos La prima volta di Tronchon, Sivakov si prende la leadership: rivivi l'arrivo IERI A 14:45