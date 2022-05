Ciclismo

Vuelta a Burgos - In volata non c'è storia: vince la Kopecky, Soraya Paladin 5a

VUELTA A BURGOS - 3a vittoria stagionale per Lotte Kopecky che, dopo aver trionfato alla Stade Bianche e al Giro delle Fiandre, vince anche la sua prima tappa in una corsa a tappe in questo 2022. La belga fa sua la frazione di Aranda de Duero battendo in volata Neumanova e Norsgaard. La prima delle italiane è Soraya Paladin che chiude al 5° posto.

00:01:11, un' ora fa