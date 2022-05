Ciclismo

Vuelta a Burgos - Mavi Garcia: "Non puntavo alla vittoria, ma alla maglia. Ho colto questa possibilità"

VUELTA A BURGOS - Parole di incredulità quasi per Mavi Garcia che non si immaginava di piazzare oggi il doppio colpo a Ojo Guareña, con la campionessa nazionale spagnola che era partita solo per guadagnare un po' di margine in classifica e giocarsela nella tappa. Alla fine, però, ha vinto tappa e conquistato la maglia dopo il duello con Évita Muzic.

00:00:51, un' ora fa