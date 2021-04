Ciclismo

Volta Valenciana - L'attacco in discesa di Scotson: tutti restano a guardare

VOLTA VALENCIANA - A vincere la prima tappa è Miles Scotson che zitto zitto se ne va in discesa. Non verrà più ripreso dal gruppo, con la volata degli sconfitti vinta da Degenkolb. Questa sarà la mossa decisiva anche per la classifica generale?

00:01:18, un' ora fa