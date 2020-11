Ciclismo

Balsamo e Longo Borghini sul podio di Madrid: gli highlights

VUELTA - Importante per successo per Elisa Balsamo che vince la volata di Madrid battendo Lorena Wiebes che non prende così l'abbuono massimo e non riesce a scavalcare Elisa Longo Borghini al 2° posto della generale. A vincere la tre giorni è invece la tedesca Lisa Brennauer che si era imposta nella crono di Boadilla del Monte.

