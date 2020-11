Ciclismo

Cattaneo, una giornata in fuga. Bennett crolla, vince Philipsen: gli highlights

VUELTA - Ci siamo davvero andati vicini con l'azione in fuga di Mattia Cattaneo, ripreso solo dal gruppo a 3,5 km. Alla fine è volata, nonostante fosse una tappa per fuggitivi, e a vincere è Philipsen su Ackermann. Sam Bennett non fa neanche la volata, considerando che si stacca sull'ultima salita, arrivando ultimo a più di 18 minuti di ritardo.

