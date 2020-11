Ciclismo

Che scatto di Elisa Longo Borghini: la campionessa italiana protagonista alla Vuelta

VUELTA - Oltre all'edizione maschile, negli ultimi giorni si è corsa Ceratizit Challenge, una sorta di Vuelta al femminile di tre tappe. Dopo il 2° posto nella cronometro di Boadilla del Monte, la campionessa italiana in carica è andata in fuga quando mancavano ancora 45,8 km dal traguardo per recuperare i secondi di abbuono lungo i passaggi del circuito cittadino. È stata poi ripresa ai -12,3 km.

