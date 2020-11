Ciclismo

Il momento che decide la Vuelta 2020: Carapaz scatta, Roglic si gestisce

VUELTA - Ecco il momento decisivo della Vuelta 2020. Lo scatto di Carapaz a 4 km dall'arrivo in un tratto in cui spianava, Roglic non riesce a seguirlo e quindi si gestisce avendo 45'' da amministrare. Perderà 21'' e questo gli basterà per vincere la maglia roja.

