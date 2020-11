Ciclismo

Roglic lascia andare la fuga, Wellens batte Woods: gli highlights

VUELTA - Roglic, questa volta, non vuole fare pokerissimo e lascia andare la fuga non volendo mettersi a lavorare anche in questa frazione. Ci si gioca tutto tra 7 uomini, tre cercano il bis e la doppietta la fa Wellens.

00:04:10, 3 Visualizzazioni, 12 minuti fa