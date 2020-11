Ciclismo

Vuelta 2020 - Ackermann: "Miglior velocista della Vuelta? No, non sento mia l'altra tappa"

VUELTA - Dichiarazione forte di Pascal Ackermann che sente come sua solo la vittoria di Madrid e non quella di Aguilar de Campoo dove il successo gli fu assegnato d'ufficio dopo il declassamento di Sam Bennett (colui che aveva vinto) per una testata ai danni di un altro corridore.

