È stata una cronometro molto dura, ma sono molto contento del risultato. Siamo venuti qui per vincere la Vuelta ed è ancora l’obiettivo. Penso sia ancora aperta, ci sono ancora tante possibilità e tanti giorni molto duri, dove tutto può cambiare. Questa mattina ci siamo preparati per combattere per continueremo a farlo

È stato un disastro per me. Non sono riuscito a trovare il giusto ritmo e una buona posizione sulla bicicletta. Una giornata per imparare una lezione per il futuro che sicuramente mi servirà nei prossimi anni