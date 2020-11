Ciclismo

Vuelta 2020 - Cavagna ripreso a 2 km dal traguardo come Cattaneo: altra beffa

VUELTA - Così come Mattia Cattaneo nella tappa 15, anche un altro corridore della Deceuninck Quick Step viene raggiunto dal gruppo nel finale. A 2,2 km dal traguardo. Proprio non va per il team belga che finora ha vinto solo una tappa con Sam Bennett.

