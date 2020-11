Ciclismo

Vuelta 2020 - Fair play tra Roglic e Carapaz: stretta di mano dopo la battaglia

VUELTA - Hanno inscenato una bella battaglia sull'Alto de la Covatilla, con Carapaz che ha tentato il tutto per tutto per sfilare la maglia roja a Roglic. A fine tappa i due si fanno i complimenti per la prestazione odierna.

