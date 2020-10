Ciclismo

Vuelta 2020 - Gaudu: "È stata una stagione difficile e ci siamo inventati qualcosa"

VUELTA - David Gaudu è felicissimo per questo successo alla Farrapona, il suo primo successo in carriera in un Grande Giro. Il corridore francese spiega le difficoltà incontrate dalla sua squadra tra Tour e la prima parte della Vuelta.

