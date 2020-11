Ciclismo

Vuelta 2020 - Hugh Carthy: "Ci ho provato, ho dato tutto"

VUELTA - È stato il primo a rompere gli indugi tra i big, ma non è stato sufficiente per ribaltare la Vuelta. Non solo il podio, il britannico voleva vincerla la maglia roja, ma si deve accontentare del 3° posto.

00:00:55, 20 Visualizzazioni, 8 minuti fa