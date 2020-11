Ciclismo

Vuelta 2020 - Hugh Carthy: "Vincere qui, un sogno che si avvera"

VUELTA - Il britannico è felicissimo per il successo sull'Angliru, la sua prima vittoria in un Grande Giro. Il corridore dell'Education First, inoltre, dà un occhio alla classifica perché per lui la Vuelta non è ancora finita e si può fare ancora di meglio.

