Ciclismo

Vuelta 2020 - Maassen, ds Roglic: "Bravo Carapaz, resta una Vuelta combattuta"

VUELTA - C'è soddisfazione in casa Jumbo Visma per la 4a vittoria in questa Vuelta per Primoz Roglic che si è anche preso la cronometro. Il ds del team olandese, però, credeva che il vantaggio su Carapaz potesse essere superiore e fa i complimenti all'ecuadoriano.

00:03:11, 40 Visualizzazioni, 2 ore fa