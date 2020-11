Ciclismo

Vuelta 2020 - Pit stop irregolare di Mas? È fuori dai box, ma non viene penalizzato

VUELTA - Niente penalizzazione in arrivo per Enric Mas che aveva effettuato il cambio bici, ai piedi del Mirador de Ézaro, fuori dalla zona "box" create dall'organizzazione corsa che aveva sfruttato una piazzola di sosta. In un primo momento era stato riferito che il cambio bici fosse possibile solo nella piazzola, ma al corridore spagnolo non sono state date penalità.

00:01:02, 186 Visualizzazioni, 2 ore fa