Vuelta 2020 - Roglic salva tutto! L'esultanza a fine tappa: la Vuelta è sua

VUELTA - Si è dovuto sudare le famose sette camicie. Carapaz ha attaccato il suo rivale in classifica generale sull'Alto de la Covatilla, ma ha staccato lo sloveno per soli 21 secondi. Roglic si gestisce e riesce a vincere la Vuelta con un margine di 24''. È bis per lo sloveno che aveva vinto anche nel 2019.

00:00:30, 1561 Visualizzazioni, un' ora fa