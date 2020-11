Ciclismo

Vuelta 2020 - Una vittoria italiana alla Vuelta: è quella di Elisa Balsamo

VUELTA - Edizione amara della Vuelta per i colori italiani, senza successi e con un solo corridore rimasto in corsa all'ultima tappa. C'è però un successo azzurro nella terza e ultima frazione della Ceratizit Challenge, con la vittoria di Elisa Balsamo già seconda a Escalona. C'è anche il 2° posto nella generale per Elisa Longo Borghini.

